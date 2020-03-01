ПНС Ливии провоцирует армию Хафтара на ответный огонь

Триполи, 1 марта. Пользователи Facebook сообщают об обстрелах со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — под огнем оказались районы ар-Рамла, ас-Свани и окрестности улицы аль-Асфах.

Отметим, подконтрольные Файезу Сарраджу боевики в Триполи в последнее время активизировались в попытке спровоцировать Ливийскую национальную армию (ЛНА) на ответный огонь, не обращая внимание на «сопутствующий ущерб». Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об обстрелах района Каср бен Гашир, в ходе которого один из мирных жителей получил ранения, а несколько жилых домов были повреждены ракетами.

В эскалации конфликта в Ливии замешана и Турция. Несмотря на достигнутые договоренности в рамках переговоров в Москве и Берлине, Анкара продолжает спонсировать боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии оружием и боевиками из сирийского Идлиба. Действия Турции противоречат не только духу достигнутых соглашений, но и международному праву, а именно оружейному эмбарго ООН от 2011 года.