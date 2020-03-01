Путин оценил влияние коронавируса на мировую экономику. События дня. ФАН-ТВ

Путин оценил влияние коронавируса на экономику Как эпидемия бьет по мировой экономике — именно эти вопросы сегодня стояли на повестке встречи Владимира Путина с министрами и представителями нефтегазовых компаний. По словам президента России, прошедшая неделя стала для глобальных рынков худшей со времен кризиса 2008 года. В качестве примера он привел данные мировых фондовых индексов, которые снизились более чем на 10%. Причем в самом Китае, где разбушевалась эпидемия, показатели деловой активности вообще обрушились ниже значений 2008-го. На этом фоне с проблемами столкнулся и нефтяной сектор: цены на черное золото не достигают и 50$ за баррель, хотя в начале года эта планка держалась на уровне 70$. Несмотря на это, президент подчеркнул: для России текущие цены остаются приемлемыми.

В Армении выявлен первый случай коронавируса Ну, а сам коронавирус по всем фронтам пытается наступать на Россию. Первый случай инфекции зафиксирован в Армении, об этом рассказал премьер-министр страны-соседа Никол Пашинян. По его словам, пациентом оказался мужчина, недавно вернувшийся из Ирана. В больницу он попал с высокой температурой. К слову, на этой неделе число стран, где выявлен китайский вирус, заметно выросло. И в этом списке теперь немало государств, с которыми Россия имеет общую границу, это, например, Норвегия, Финляндия, Эстония, Белоруссия, Грузия, Азербайджан. Причем в последнем случае на территории южной республики вирусом заразился россиянин. Хотя в этих странах ситуация, конечно, куда лучше, чем, например, в той же Италии, Иране или Южной Корее. Напомним, на фоне распространения коронавируса Роспотребнадзор призывает россиян воздержаться от любых поездок за рубеж.

Байден выиграл праймериз в Южной Каролине Возможный кандидат в президенты США Джо Байден остается в предвыборной гонке. На праймериз демократов в Южной Каролине политик одержал безоговорочную победу. Подсчет голосов пока не завершен, но уже очевидно: Байден прочно заручился поддержкой избирателей. Он набирает почти 50%, в то время как его основной конкурент — Берни Сандерс — лишь 20%. Для победителя это, по сути, стало возвращением в президентскую гонку, ведь на последних праймериз в Неваде и Нью-Гемпшире, а они прошли в феврале, лидерство захватил именно Сандерс. И, похоже, что именно один из этих двух претендентов бросит вызов республиканской партии на предстоящих выборах. В рядах оппонентов, кстати, тоже проходят праймериз, но пока без серьезной конкуренции действующему президенту Дональду Трампу.