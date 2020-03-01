Сбежавшую из-под карантина по коронавирусу женщину объявили в розыск в Севастополе

Севастополь, 1 марта. Покинувшую инфекционную больницу Севастополя женщину объявили в розыск. В медучреждении она находилась на карантине для обследования на новый тип коронавируса. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По словам Пеньковской, решение об объявлении женщины в розыск вынес суд. В Роспотребнадзоре отметили, что у сбежавшей пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза «коронавирус». При этом в больнице она «должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований», пишет телеканал «360».

В конце прошлого года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-19. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй. По данным на 1 марта, количество подтвержденных случаев заражения на материковом Китае составляет 79 824 человека, излечились и уже выписаны из больниц 41 625 человек. Доля выздоровевших превысила 52% от общего числа заболевших. Еще 32 949 человек остаются на лечении.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, когда необходимо сдавать тест на коронавирус. Он отметил, что массовые проверки россиян на коронавирус нового типа бессмысленны, анализы необходимо сдавать только тем, у кого есть симптомы заболевания.