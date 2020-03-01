Сирийская армия уничтожила турецкий беспилотник близ Серакиба

Дамаск, 1 марта. Сирийская арабская армия уничтожила беспилотник турецкого производства близ Серакиба. Об этом сообщило сирийское новостное агентство САНА.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат принадлежал вооруженной сирийской оппозиции, которую поддерживает Анкара.

Напомним, обстановка в сирийской провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля. В этот день экстремисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая входит в коалицию с запрещенной в РФ организацией «Джебхат ан-Нусра»1, атаковали позиции войск законного правительства Сирии. Сирийская арабская армия в ответ нанесла удары по боевикам.

В результате боевых действий погибли 36 турецких военнослужащих. Российские военные приняли меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию убитых и раненых солдат.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 5 марта в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств планируют обсудить ситуацию в сирийском Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.