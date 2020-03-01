Минобороны РФ назвало фейком информацию о сбитом Су-24 ВКС России в Идлибе

Москва, 1 марта. Минобороны РФ назвало фейком информацию о якобы поражении самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб.

«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб – фейк», ― сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация выполняет задачи в Сирии в обычном режиме. Ранее в Сети появилась информация, распространенная подконтрольными боевикам ресурсами, о том, что якобы в небе над Идлибом был сбит самолет.

Ситуация в Идлибе обострилась в феврале, когда боевики входящей в коалицию с запрещенной в РФ организацией «Джебхат ан-Нусра»1 группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» начали наступление на находящиеся под контролем сирийского правительства территории. САА ответила ударом по позициям экстремистов.

В результате погибли 36 турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела.

Ранее сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В САА заявили, что любые цели в небе над Идлибом будут считаться вражескими и сбиваться.

1 Организация запрещена на территории РФ.