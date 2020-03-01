В Совфеде предупредили об ответе на преследование российских журналистов в Турции

Москва, 1 марта. РФ не оставит без ответа преследование журналистов российских СМИ в Турции. Соответствующее заявление сделал член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее рассказала, что неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам RT в Анкаре. По ее словам, журналистам угрожали за то, что они «работают на русских». Это произошло в ночь с субботы на воскресенье. Журналисты «обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов». Известно, что с вечера субботы трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь.

«Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений — это не повод преследовать журналистов», — заявил Олег Морозов.

Он подчеркнул, что РФ в любом случае даст свой ответ на произошедшее.