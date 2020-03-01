Боевики ПНС Ливии ведут огонь из жилой застройки Триполи

Триполи, 1 марта. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают провоцировать Ливийскую национальную армию (ЛНА) на ответный огонь.

Пользователи Facebook сообщают о продолжительной работе тяжелой артиллерии террористов ПНС Ливии в районе аль-Мадина ар-Риядия из Триполи. Кроме того, есть сведения об артобстреле ЛНА с позиций боевиков, укрепившихся в триполийском парке ан-Наср, — такое расположение бандформирований ПНС грозит серьезными потерями не только у террористов, но и среди гражданского населения, так как позиции ПНС находятся в гражданском секторе. Таким образом бойцы Сарраджа фактически используют гражданское население как живой щит.

Подобная ситуация изо дня в день происходит с аэропортом «Митига», используемым боевиками как военный аэродром, из которого также регулярно ведутся обстрелы сил Халифы Хафтара. Так, один из пользователей Twitter сообщает об ответном огне со стороны ЛНА по территории аэропорта.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об обстрелах района Каср бен Гашир со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) — более трех ракет попало в жилой массив неподалеку от района Сук аль-Ахад. Вследствие артобстрела один мирный житель получил ранения, дома мирных жителей были повреждены.