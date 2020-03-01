Турция доставила новую партию наемников-террористов в аэропорт Триполи

Триполи, 1 марта. Анкара продолжает переправлять наемников из сирийского Идлиба и Турции в качестве живой силы для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Так, в аэропорт ливийской столицы — Триполи — прибыл очередной авиалайнер с террористами на борту. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Автор поста опубликовал также фотографию воздушного судна, доставившего новоиспеченных террористов оккупационного триполитанского режима главаря ПНС Файеза Сарраджа. По словам очевидца прибытия наемников из Турции, самолет принадлежит ливийской авиакомпании Libyan Airlines.

Ранее Федеральное агентство новостей уже сообщало о том, что компания «Ливийские авиалинии» активно используется турецкими властями для осуществления переброски сирийских боевиков на территорию североафриканского государства.

Напомним, на территории столичного ливийского аэропорта располагается здание частной тюрьмы «Митига», где более девяти месяцев незаконно удерживаются двое российских граждан, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Социологи были похищены еще в мае 2019 года боевиками группировки RADA полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, подчиняющимися «МВД» ПНС. Известно, что большая часть бандитов, «охраняющих» эту тюрьму, были завербованы «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Судане.

1 Организация запрещена на территории РФ.