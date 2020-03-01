Армия Сирии пригрозила сбивать вражеские самолеты в небе над Идлибом

Дамаск, 1 марта. Командование Сирийской арабской армии (САА) объявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом.

В САА подчеркнули, что любые цели в небе над Идлибом будут считаться вражескими и сбиваться.

«Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач», — говорится в сообщении.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда боевики входящей в коалицию с запрещенной в РФ организацией «Джебхат ан-Нусра»1 группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» начали наступление на находящиеся под контролем сирийского правительства территории. Сирийская армия ответила ударом по позициям экстремистов.

В результате погибли 36 турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела.

Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкие блокпосты в окрестностях Маарет ан-Нумана оказались в тылу сирийских войск. Силы Дамаска соблюдают соглашения, не атакуя объекты с турецкими флагами.

1 Организация запрещена на территории РФ.