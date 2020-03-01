Составлен рейтинг самых дешевых направлений для бюджетных путешествий

Москва, 1 марта. Наиболее бюджетным направлением внутрироссийского туризма этой весной стал Петрозаводск. Об этом сообщил сервис по продаже авиабилетов Aviasales.

Эксперты портала составили рейтинг самых недорогих этой весной направлений внутреннего и зарубежного туризма. Специалисты проанализировали бронирование авиабилетов с марта по май.

Желающим путешествовать по России аналитики предлагают присмотреться к идее посетить Петрозаводск и Калугу, билеты в эти города стоят всего около четырех тысяч рублей. За шесть-семь тысяч рублей можно слетать в Казань, Махачкалу, Уфу, Курск, Саратов и Владикавказ.

Рейтинг заграничных направлений возглавляют армянский Гюмри, Братислава и Рига, посещение этих мест обойдется в восемь-девять тысяч рублей. Чуть дороже, до 12 тысяч рублей, будут стоить перелеты в Ереван, Нур-Султан, Эйндховен, Баку, Кельн, Хельсинки, Берлин и Салоники.

Ранее сообщалось, что россияне стали воздерживаться от поездок в Турцию после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Эксперты туристической отрасли подтвердили НСН, что спрос на путевки в эту страну упал.

Кроме того, Ростуризм рекомендовал туроператорам воздержаться от продажи путевок в Южную Корею, Иран и Италию. В этих странах зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, поэтому до стабилизации эпидемиологической обстановки посещать их небезопасно, передает телеканал «360».