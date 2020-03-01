Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Идлибе 5 марта в Москве

Москва, 1 марта. Президент России Владимир Путин встретится с национальным лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта в Москве. Об этом сообщает турецкий новостной канал NTV.

По данным СМИ, на встрече стороны обсудят ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Российская сторона намерена выяснить позицию Анкары по поводу конфликта.

Кроме того, сообщается, что в переговорах, помимо турецкого президента, примут участие главы Минобороны и МИД Хулуси Акар и Мевлют Чавушоглу, а также руководитель разведки Хакан Фидан.

Напомним, ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как 27 февраля боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая входит в коалицию с запрещенной в РФ организацией «Джебхат ан-Нусра»1, предприняли наступление на позиции Сирийской арабской армии. Силы законного правительства ответили ударами по джихадистам.

В результате конфликта погибли 36 военнослужащих из Турции. Российская сторона добилась прекращения огня, чтобы раненых и убитых турецких солдат смогли эвакуировать.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкие блокпосты в окрестностях Маарет ан-Нумана оказались в тылу сирийских войск. Силы Дамаска соблюдают соглашение, не атакуя объекты с турецкими флагами.

1 Организация запрещена на территории РФ.