Депутат Морозов назвал нелогичным ужесточение правил выезда украинцев в Россию

Москва, 1 марта. Украина ввела новые правила выезда в Россию для своих граждан с 1 марта ― украинцы смогут пересекать границу лишь при предъявлении загранпаспорта. Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов оценил ужесточение правил выезда украинцев в Россию.

Решение было принято правительством Украины еще в декабре 2019 года, пишет телеканал «360». По словам руководства страны, данные изменения вводятся из-за якобы «угроз» национальной безопасности и «агрессии против Украины».

Морозов заявил, что в Москве решение киевских властей ужесточить правила выезда украинцев в Россию воспринимают негативно. По словам депутата, разногласия между государствами не должны приносить страдания людям, граждане должны иметь возможность свободно перемещаться на территории государств.

«Это совершенно не логично с точки зрения общепринятых норм, где государство должно свою деятельность направлять на облегчение передвижения и экономической активности своих граждан. В данном случае мы знаем, что многие украинцы ездят в Россию на заработки и для посещения своих родственников или друзей», — отметил Морозов в комментарии RT.

Депутат добавил, что дополнительные запреты и ограничения на пересечение границы лишь ослабляют и так низкие доходы украинцев. Украинский политик Владимир Олейник в комментарии НСН назвал плохой шуткой президентской команды ужесточение правил выезда украинцев в Россию. Он отметил, что нововведение обернется для украинцев дополнительными затратами.