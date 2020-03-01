Сирия, 1 марта. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» контратаковали позиции армии Башара Асада на севере Хамы. В Идлибе БПЛА турецкой армии нанес удар по конвою правительственных сил. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: якобы понесла потери в Хаме при контратаке террористов, в Алеппо попали под обстрел со стороны турецкой армии, в Идлибе потеряли два танка.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, вернулись на прежние позиции в поселении Танжар на севере Хамы.

«Сирийская национальная армия» (СНА): укрывается в Хаме у наблюдательного пункта ВС Турции в Муреке, нанесла удар по позициям курдских боевиков в Алеппо, в Идлибе захватили один танк сил Башара Асада и подбили еще один ракетой.

«Отряды народной самообороны» (YPG): совершили вылазку на севере Алеппо в зоны контроля протурецких группировок.

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции продолжаются столкновения с боевиками так называемой «вооруженной оппозиции», поддерживаемой Турцией. Источник в сети Twitter (huseyinbozan) передал, что турецкая армия нанесли утром ракетные удары по базе Найраб к западу от Алеппо.

Позднее источник сообщил, что огневые точки турецких военнослужащих были обстреляны у деревень Менаг и Тель-Рифат. По информации приближенного к оппозиции Telegram-канала (OGN News), турецкие беспилотники нанесли удар по военным аэродромам у Тель-Рифата и Найраба. Информации о потерях сирийской армии в живой силе или технике не поступало.

В подконтрольной турецкой армии зоне на севере Алеппо продолжились вылазки курдских вооруженных группировок. Новостной портал ANF News, передает, что лояльная Анкаре «Сирийская национальная армия» обстреляла опорные пункты «Отрядов народной самообороны» (YPG) у деревень Иршад, Алкамия и район Шера в окрестностях Африна. Данных о потерях среди курдских боевиков пока не поступало.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии возобновили работу и атаковали укрепрайоны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Серакиб и у деревни Ариха, как передал медиапортал Step News.

Местный источник передал агентству Al Mohrar Media, что боевики «Сирийской национальной армии» с поддержкой артиллерии турецкой армии открыли огонь по местам дислокации сирийских военных на подступах к городу Маарет-ан-Нуман. Информации о пострадавших пока не поступало. Позже боевики заявили, что у деревни Аль-Халуба им удалось захватить танк САА и еще один подбить с помощью ПТУР у деревни Аль-Фататир.

У поселка Хиш колонна подкрепления сирийской армии была атакована ударным беспилотником турецкой армии. Как передает портал Masar Press Net, военнослужащие открыли огонь по БПЛА.

Провинция Хама

В северных районах провинции продолжились боевые действия на линии разграничения сил САА и вооруженных группировок. Утром подконтрольный «Хайят Тахрир аш-Шам» медиаресурс «Ибаа» разместил сообщение о том, что террористы развернули контрнаступление на позиции правительственных сил в долине Аль-Габ и открыли огонь из ракетных установок, после чего им удалось занять прежние позиции у поселения Танжар, ранив и убив около десяти военнослужащих САА, однако эта информация не была подтверждена официально.

По данных источника в сети Twitter (MGhorab3), подразделения правительственных сил открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям боевиков «Сирийской национальной армии» у наблюдательного пункта ВС Турции у деревни Мурек после серии обстрелов с их стороны. Отметим, что боевики неоднократно использовали турецкие наблюдательные пункты как укрытия для провокаций против САА.

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол» неизвестные устроили поджог в пятом секторе лагеря, где преимущественно размещены родственники и жены террористов «Исламского государства»1. Пожар был оперативно потушен силами самих беженцев. Как сообщает источник новостного портала Alk Habour, человеческих жертв удалось избежать. Напомним, что в последний месяц увеличилось количество пожаров в лагере. 27 февраля отравление угарным газом получил несовершеннолетний при пожаре в том же секторе лагеря, 24 февраля пострадали 15 человек при пожаре, который вспыхнул в результате взрыва газового баллона на складе. Боевики «Демократических сил Сирии», под контролем которых находится «Аль-Хол» возлагают вину за поджоги на «вдов ИГ»1, которые устанавливают в лагере свои порядки и расправляются с теми, кто отказывается следовать установленным ими правилам.

1 Организация запрещена на территории РФ.