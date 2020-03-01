В Крыму призвали власти Норвегии перестать быть «марионетками» США

Симферополь, 1 марта. Норвежские власти должны отказаться от роли «марионеток» в вопросах внешней политики, связанной с Крымом. Соответствующее заявление сделал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Мащенко сообщил, что ему отказали в выдаче визы для посещения Норвегии из-за того, что его загранпаспорт является якобы недействительным проездным документом, так как выдан в Крыму после воссоединения полуострова с РФ.

Гемпель в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил, что другого поведения от властей Норвегии ожидать и не стоило. По его словам, в сложившейся ситуации просматриваются двойные стандарты.

«Властям Норвегии пора прекратить быть марионетками и заложниками США во внешней политике. Нельзя не видеть очевидного, что Крым вернулся в состав Российской Федерации, прежде всего, по волеизъявлению крымчан», — сказал Юрий Гемпель, предположив, что норвежские власти опасаются проведения в своей стране конференции, посвященной Крыму.

Как заметил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, «вместо того, чтобы здраво и спокойно воспринимать объективную информацию и давать собственную оценку, они опасаются, что норвежцы могут услышать из первых уст правду о крымских событиях».

«К сожалению, норвежские власти пытаются оградить своих граждан от настоящей правды», — резюмировал собеседник агентства.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам референдума, результаты которого показали, что подавляющее число жителей полуострова хотят войти в состав Российской Федерации. Голосование было проведено в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН.