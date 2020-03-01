Журналисты Sputnik в Турции не выходят на связь после обращения в полицию

Анкара, 1 марта. Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с вечера субботы, когда они обратились в полицию для дачи показаний после нападения.

Накануне, 29 февраля, около 22.30–23.00 по московскому времени, на квартиру журналистов Sputnik Турция в Анкаре было совершено нападение. Неизвестные пытались ворваться в жилье, выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и выламывали двери.

Журналисты вызвали полицию, нападавшим удалось скрыться до приезда правоохранителей. Сотрудники Sputnik Турция подали заявление о нападении.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя инцидент, задалась вопросом о том, как нападавшие узнали адреса проживания не самых публичных сотрудников издания. Симоньян добавила, что ожидает реакции со стороны правоохранительных органов.

Ранее в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста. Митингующие собрались у здания генерального консульства РФ в Стамбуле.