Появилось совместное фото Прилучного и Муцениеце после объявления о разводе

Москва, 1 марта. Актриса и модель Агата Муцениеце и телеведущий, продюсер, актер Павел Прилучный недавно объявили о разводе. Несмотря на то, что слухи о проблемах в семье появились давно, разрыв отношений стал шоком для поклонников пары. Актер при этом вместе с сыном Федором уехал в Петербург, а его бывшая возлюбленная осталась дома с дочерью Мией и котом Салливаном.

Муцениеце выходила на связь с поклонниками и шутила, что домашний питомец стал для нее «самым нежным и единственным».

Как пишет издание «Стархит», недавно звезды появились на совместной фотографии. Снимок в социальной сети опубликовал Прилучный. Они улыбались, позируя с поклонниками, которые привезли им подарки и цветы.

«Спасибо, ребята! Как всегда, очень приятно!» — написал Прилучный.

Фанаты пары обрадовались, увидев актеров вместе.

«Не разводитесь, ну как же так», — прокомментировали они снимок. «Вы снова вместе?» — спросили подписчики. «Улыбки на лицах», — заметили они.

Напомним, Муцениеце сочинила стихотворение, которое посвятила разводу с актером Павлом Прилучным. В своем трогательном послании актриса размышляет об отношениях и приходит к выводу, что в итоге никто не виноват в расставании.

«Что можно потерять и обрести, что иногда важнее слово «отпусти», что, только падая, научишься летать, и можно, зная, ничего не знать. Ведь правил нет, и нет подвоха», — написала бывшая супруга Прилучного.

Подписчики впечатлились поэтическим талантом Муцениеце. Поклонники отметили откровенность стихотворения.