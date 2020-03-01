Глава Минздрава рассказал, когда необходимо сдать тест на коронавирус

Москва, 1 марта. Массовые проверки россиян на коронавирус нового типа бессмысленны, анализы необходимо сдавать только тем, у кого есть симптомы заболевания. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, пройти тест можно совершенно бесплатно в специальных пунктах.

«[Прием] производится в установленном порядке в рамках бесплатной медицинской помощи. Нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса», — подчеркнул Мурашко.

Как передает «Ридус», симптомами коронавируса COVID-19 являются повышение температуры, кашель, боль в горле и головная боль. Кроме того, доктору следует сообщить, если пациент посещал страны, в которых зафиксирована вспышка заболевания.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых зафиксированных случаев заражения в китайском городе Ухань. Первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов.

Власти Китая ввели режим карантина на территории провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии. Несмотря на это, коронавирус уже зафиксирован в 49 странах, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Китае, Южной Корее, Иране и Италии.

По последним данным, эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, более половины всех заболевших выздоровели, но еще более 32 тысяч человек остаются в больничных палатах.