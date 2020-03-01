Феминистки и волшебники возглавили марш Немцова в Москве

Москва, 1 марта. Марш в память о Борисе Немцове в Москве превратился в шоу с волшебниками и феминистками, которые и понятия не имеют о личности политика.

Депутат Мосгордумы и экологический активист Дарья Беседина, которая пришла на акцию, удивила «эрудицией». Она заявила, что выступает против поправок в конституцию в целом, однако назвать конкретных примеров так и не смогла.

«Я думаю, они все целиком и полностью ужасные!» — ответила депутат ведущим стрима RT.

Еще одним занимательным персонажем, который пришел «почтить» память Немцова, стал волшебник Иван Кулебякин. Он заявил каналу «Настоящее время», что избавил покойного Бориса Немцова от алкогольной зависимости.

Не упустили свой шанс пропиариться и феминистки, однако то, что Немцов женщин очень любил, но как гетеросексуальный мужчина, их, видимо, не смутило. Об этом пишет Nation News.

Близкий друг Бориса Немцова писатель Эдуард Багиров на шествие не пошел, заявив в своем Telegram-канале, что ему противно видеть «торговлю трупом».

В субботу в Москве прошел марш, посвященный памяти Бориса Немцова. Он, по официальным данным, собрал 10,5 тыс. человек. Политолог Анатолий Вассерман объяснил, почему подобные мероприятия с каждым разом привлекают все более низковозрастную и мало думающую аудиторию. А российский журналист Максим Кононенко призвал запретить марши Немцова, проходящие под нацистскими флагами Украины. В эфире на YouTube-канале «Прекрасная Россия бу-бу-бу» он отметил, что в России многие мероприятия массового характера при попустительстве приводят к национальным катастрофам, поэтому любые несанкционированные митинги необходимо пресекать.