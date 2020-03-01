Бывший муж Лолиты высказался о ее новых отношениях с бизнесменом

Москва, 1 марта. Бывший супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов не ревнует и даже рад ее новым отношениям. Об этом бывший спортсмен и тренер заявил в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Он подчеркнул, что счастлив за свою бывшую жену, которая вновь обустроила свою личную жизнь с неизвестным пока любовником.

«Я очень рад за нее. Очень хорошо на самом деле, когда есть отношения. И они здоровые. Я только это приветствую», — рассказал Иванов.

Помимо этого, он заявил, что не собирается судиться с экс-супругой из-за имущества или денег.

Пока Лолита не раскрывает имени своего нового спутника, известно только то, что он успешный бизнесмен. Недавно пара вместе ездила отдыхать в Израиль.

Напомним, Иванов назвал брак с Лолитой «худшим, что с ним происходило». Он считает смехотворными обвинения в том, что давал бывшей супруге опасные БАДы. Кроме того, мужчина обратил внимание на то, что Лолита продолжает вести неправильный образ жизни, употреблять алкоголь, неправильно питаться и курить.

Как сообщал телеканал «360», Лолита пообещала раскрыть данные о шокирующем прошлом своего экс-мужа, однако сейчас, по ее словам, не может сделать этого.

Ранее певица резко ответила поклоннице, которая упрекнула артистку в использовании фонограммы. Лолита предложила подписчице «ответить за базар», передавал НСН.