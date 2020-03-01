Путин рассказал, как коронавирус повлиял на глобальную экономику

Москва, 1 марта. Негативное влияние коронавируса на экономику уже дает о себе знать, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, в РФ делается все необходимое для борьбы с опасным вирусом. Как уточнил глава государства, при этом в целом ситуация находится под контролем.

На совещании, прошедшем в воскресенье в правительственном терминале аэропорта «Внуково», Путин подчеркнул, что в России налажена работа с коронавирусом.

«В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что более половины заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в КНР уже выписаны из больниц в связи с выздоровлением.

При этом количество подтвержденных случаев заражения на материковом Китае на настоящий момент составляет 79 824 человек, излечились и уже выписаны из больниц 41 625 человек. Доля выздоровевших превысила 52% от общего числа заболевших. Еще 32 949 человек остаются на лечении.

В ставшей очагом эпидемии провинции Хубэй выявлено 66 907 случаев заражения коронавирусом, 2761 человек скончался. Показатель смертности составил 4,12%. На остальной территории материкового Китая зарегистрировано 12 917 случаев заражения, в том числе 109 с летальным исходом. Смертность составила 0,84%.

Эпидемиологическая ситуация в КНР улучшается. За минувшие сутки в стране выявлены 573 новых случая заражения, в том числе 3 случая за пределами провинции Хубэй. Погибли 35 человек.