Диетологи дали рекомендации по правильному питанию во время Великого поста

Москва, 1 марта. Накануне Великого поста медики напомнили россиянам, что не стоит забывать о своем здоровье. Некоторые сильно ограничат свой рацион на период поста и могут нанести вред своему организму. Врачи дали несколько советов, как не навредить себе.

Диетологи советуют включить в свой рацион пищу с высоким содержанием белка и растительными жирами. Насытить организм этими полезными компонентами помогут капуста, морские водоросли и лен. Кроме того, не стоит забывать о пользе свежей зелени.

«Также не стоит забывать о бобовых, но с ними быть аккуратнее — организму нужно адаптироваться к новому виду питания. Сладкое заменить фруктами, ягодами, а также шоколадом из кэроба», — рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Она добавила, что не стоит злоупотреблять сухофруктами, чтобы не набрать лишних килограммов. Постящимся напомнили о соблюдении питьевого режима. Насыщать организм водой нужно из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса в сутки. Употребление кофе или чая следует сократить до пяти приемов в день. Не надо забывать, что отказ во время поста от кисломолочных продуктов может повлечь за собой дефицит полезных бактерий, передает URA.RU.

«Поэтому нужно обратить внимание на ферментированные напитки, например, чайный гриб и отвар шиповника, а свежевыжатые соки заменить питательными смузи», — считает диетолог Марина Макиша.

О пакетированных соках, газировке, морсах и компотах лучше забыть. Они содержат в себе много сахара и вызывают аппетит. Питаться лучше всего три раза в сутки, а между основными приемами пищи можно делать легкий перекус фруктами, чтобы заглушить чувство голода.

Диетологи напомнили, что во время поста не надо пытаться заменить натуральные элементы в организме БАДами или лекарственными средствами. Передозировка витаминами опаснее, чем их недостаток.

Ранее сообщалось, что во время Великого поста не стоит резко переходить на одни сырые овощи и фрукты. Такое питание может негативно сказаться на самочувствии людей с заболеваниями пищеварительной системы. По словам начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежды Раевой, лучше всего подойдут овощи, приготовленные на пару, а также на сковородке вок, передает НСН.