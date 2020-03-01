Долгов считает, что агрессия Турции в Сирии приведет к политическому краху Эрдогана

Вооруженный конфликт с Сирией может обернуться крахом для турецких властей. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Официальные представители ЦИК турецкой партии Vatan («Родина») заявили, что начало войны с Сирией станет ловушкой для Турции и непосредственно для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как замечают члены левонационалистической турецкой партии, сейчас наблюдается серьезная напряженность в отношениях между Турцией и Сирией. Однако начало полноценных боевых действий, на которое Турцию провоцируют западные страны, может стать «шагом в капкан» для правительства Эрдогана.

«Напряженность в отношениях между Турцией и Сирией вызывает опасения. Мы предупреждаем: Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией», — говорится в заявлении.

Помимо участия в войне на территории другой страны, это решение Турции обернется политической изоляцией и разрушением связей со стратегическими союзниками в виде России, Ирана и Китая, замечают в ЦИК партии Vatan.

Усиление конфликта

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило заявление турецкой партии со старшим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борисом Долговым.

Как замечает эксперт, необходимо сразу понимать, что партия Vatan – оппозиционна нынешнему турецкому правительству. Однако это заявление действительно отражает реальную сложившуюся ситуацию между Турцией и Сирией. Поскольку то, о чем говорит в своих заявления Эрдоган, подразумевает открытое и агрессивное вмешательство в Сирию, что может привести к разрастанию конфликта, в котором будут участвовать и другие стороны.

«Разрастание конфликта в Сирии между сирийскими правительственными силами и турецкой армией может означать и вступление в этот конфликт и курдских сил, и сил сторонников официальных властей САР в Ливане, например, «Хезболлы». Также нельзя исключать большего участия Ирана в конфликте, а также курдских формирований непосредственно на территории Турции», — говорит Долгов.

Нельзя забывать и об оппозиции в Турции. Да она сейчас подавлена, однако разрастание конфликта приведет к их усилению и большим действиям. Также нужно помнить о существовании военной оппозиции, которая в 2016 году даже пыталась устроить государственный переворот против Эрдогана.

«Все эти силы могут начать более активно действовать против действующего правительства в Турции. И это действительно может привести к достаточным сложностям, если не к краху турецких властей», — обращает внимание собеседник ФАН.

Оппозиционные взгляды в Турции

Согласно программе партии Vatan, одним ее пунктов политической деятельности является антиимпериализм, то есть выступление против имперских амбиций нынешнего турецкого руководства. Они выступают против того самого возрождения Османской империи, к которому стремится Эрдоган. Эксперт напомнил, что сейчас нынешнее турецкое руководство – это в большинстве своем выходцы из умеренных исламистов и запрещенной в РФ партии «Братья мусульмане». В то время как оппозиция представляет собой более светски настроенное общество.

«Партия Vatan стоит на неких «кемалийских принципах», то есть Кемаля Ататюрка, который строил Турцию как светское и в достаточной мере демократичное государство. При нем исламизм не играл такой значительной роли, которую он играет сейчас. Партия Vatan против агрессивной политики Турции и есть достаточная часть общества, которая поддерживает светские принципы развития. Однако, как уже говорилось, часть оппозиции подавлена, причем жестко. Не стоит отметать и того факта, что часть турецкого общества поддерживает и империализм Эрдогана», — говорит эксперт.

Коварный план США и Израиля

Согласно заявлению ЦИК турецкой партии Vatan, ловушку с участием Турции в конфликте с Сирией создали администрации США и Израиля. Как считает Борис Долгов, в какой-то степени – это действительно так.

«Для Израиля и для США, которые являются стратегическими союзниками на Ближнем Востоке, выгодно и в их интересах столкнуть Турцию и Сирию. Особенно выгодно им было бы столкнуть Турцию и Россию и для этого в Вашингтоне действительно делаются подобные шаги», — отмечает Долгов.

Однако главное, конечно, в непростой ситуации на северо-западе Сирии – намерение Эрдогана начать широкомасштабные военные действия в Сирии. Поскольку он амбициозный лидер, у него есть определенная политическая и стратегическая программа, подразумевающая неоосманизм. Она включает в себя продвижение и экспансию турецкого влияния во все страны Ближнего Востока, особенно те, которые ранее входили в состав Османской империи.

«Сейчас Эрдоган пытается позиционировать себя как нового лидера исламского мира. И есть ряд других руководителей политического ислама, считающих, что после провала Арабской весны, Турция действительно становится лидером мусульманского мира. Именно амбиции нынешнего руководства Анкары могут привести к достаточно негативному итогу для самой Турции», — отметил собеседник ФАН.

Ультиматум Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на фоне обострения напряженности в сирийском Идлибе, а также продолжающейся операции Сирийской арабской армии (САА) против террористов в регионе, делал довольно ультимативные и грозные заявления. В частности, глава Анкары призывал сирийские правительственные силы отойти на исходные позиции, предусмотренные договоренностями от 2018 года, и прекратить борьбу с террористами, в противном случае, Турция начнет полноценное наступление в Идлибе. В качестве крайнего срока «выполнения» этого ультиматума Эрдоган поставил конец февраля.

Многие боевики, согласно их сообщениям в социальных сетях, ожидали начала военной кампании Турции уже с 00:00 1 марта. Однако лишь около 14:00 появилось сообщение министра национальной обороны Турции Хулуси Акара о начале операции «Щит весны» на северо-западе Сирии, которая станет ответом на гибель турецких военных 27 февраля.

Идлибская проблема

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в январе 2020 года на фоне регулярных обстрелов позиций САА и мирных жителей со стороны протурецких вооруженных формирований, в том числе и террористических группировок вроде «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1). Действия боевиков вынудили правительство Сирии возобновить второй этап военной операции «Заря в Идлибе», начав наступление на позиции террористов на юге Идлиба и на западе от Алеппо.

Тесно связанная с боевиками Турция выступила против проведения антитеррористической операции и пообещала начать полноценный конфликт с Сирией, если Анкара продолжит ликвидировать террористов на северо-западе своей страны.

Анкара с 2018 года активно поддерживала вооруженные группировки, действующие на северо-западе Сирии. А на фоне эскалации напряженности и побед САА, турецкие военные начали полноценно принимать участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии на стороне террористов.

Однако 27 февраля в ходе атаки боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» недалеко от Серакиба турецкие военные попали под ответный огонь сирийского правительства. В результате погибло более 30 турецких солдат, что возмутило Анкару, которая решила искать «защиты» у мирового сообщества, несмотря на незаконность своих действий. Также Турция пообещала «отомстить» за это.

Правда, по мнению члена Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, которое он выразил в ходе беседы с ФАН, страны НАТО не будут заступаться за Турцию в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.