Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» пожаловался на то, что механизм информационной войны, которую в последние годы Запад активно вел против России, начал давать серьезные сбои. Европейские лидеры больше не хотят вести развязанную Вашингтоном политику международной изоляции в отношении нашей страны. По его словам, руководству РФ «предлагают то потанцевать на свадьбе, то восстановить свое участие в G7». По всему этому очевидно, что главам государств Европы становится уже не только экономически, но и политически невыгодно заниматься бессмысленной «войной» с Российской Федерацией, заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

«Все время с 2014 года на всех площадках Украина только тем и занималась, что «выражала обеспокоенность» в связи с тем, что санкции Запада против России могут быть где-то хотя бы гипотетически ослаблены. Киев поднимает истерику по поводу нашего возвращения во всевозможные инстанции вроде ПАСЕ и требует введения в отношении нас все новых и новых санкций», — возмущен он.

Эти слова Пристайко, собственно, как и все остальные, были продиктованы ему из Вашингтона, которому все меньше нравится растущая независимость от него европейских государств. Так что речь главы украинского МИД — это типичный в информационной войне прием политической манипуляции. Киев изображает из себя затравленную жертву, обвиняя тех, от кого ожидал помощи, в братании со своим «гонителем».

«С момента утери Украиной своей субъектности вся ее внешняя политика во многом определяется тем, какие распоряжения на этот счет есть в США. Однако в последнее время проблема страны состоит в том, что она не знает, к каким именно сигналам из Америки прислушиваться, — слишком уж там сейчас все неопределенно. Что же касается обвинений в адрес Европы о ее недостаточной «лютости» по отношению к нашей стране, то это мы слышим уже почти шесть лет», — сказал политолог.

Корнилов вспомнил, что европейские страны держались как могли, до последнего не вводя санкции, пока в июле 2014 года США окончательно не принудили их вписаться в международную блокаду России. С тех самых пор Украину и ее незавидную судьбу политтехнологи за океаном все чаще используют в качестве орудия информационной войны, чтобы «пристыдить» Европу, если та вдруг начинает вести себя более-менее разумно.