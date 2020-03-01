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Корнилов назвал Украину орудием информационной войны США против России

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Политолог Корнилов назвал Украину орудием информационной войны США против России

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» пожаловался на то, что механизм информационной войны, которую в последние годы Запад активно вел против России, начал давать серьезные сбои. Европейские лидеры больше не хотят вести развязанную Вашингтоном политику международной изоляции в отношении нашей страны. По его словам, руководству РФ «предлагают то потанцевать на свадьбе, то восстановить свое участие в G7». По всему этому очевидно, что главам государств Европы становится уже не только экономически, но и политически невыгодно заниматься бессмысленной «войной» с Российской Федерацией, заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

«Все время с 2014 года на всех площадках Украина только тем и занималась, что «выражала обеспокоенность» в связи с тем, что санкции Запада против России могут быть где-то хотя бы гипотетически ослаблены. Киев поднимает истерику по поводу нашего возвращения во всевозможные инстанции вроде ПАСЕ и требует введения в отношении нас все новых и новых санкций», — возмущен он.

Эти слова Пристайко, собственно, как и все остальные, были продиктованы ему из Вашингтона, которому все меньше нравится растущая независимость от него европейских государств. Так что речь главы украинского МИД — это типичный в информационной войне прием политической манипуляции. Киев изображает из себя затравленную жертву, обвиняя тех, от кого ожидал помощи, в братании со своим «гонителем».

Политолог Корнилов назвал Украину орудием информационной войны США против России

«С момента утери Украиной своей субъектности вся ее внешняя политика во многом определяется тем, какие распоряжения на этот счет есть в США. Однако в последнее время проблема страны состоит в том, что она не знает, к каким именно сигналам из Америки прислушиваться, — слишком уж там сейчас все неопределенно. Что же касается обвинений в адрес Европы о ее недостаточной «лютости» по отношению к нашей стране, то это мы слышим уже почти шесть лет», — сказал политолог.

Корнилов вспомнил, что европейские страны держались как могли, до последнего не вводя санкции, пока в июле 2014 года США окончательно не принудили их вписаться в международную блокаду России. С тех самых пор Украину и ее незавидную судьбу политтехнологи за океаном все чаще используют в качестве орудия информационной войны, чтобы «пристыдить» Европу, если та вдруг начинает вести себя более-менее разумно.

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