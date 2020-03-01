Эксперты рассказали, как отмечать Прощеное воскресенье в эпоху гаджетов

Москва, 1 марта. Прощеное воскресенье традиционно отмечается в последний день Масленицы. В 2020 году праздник выпал на первый день весны — 1 марта. Как рассказал протоиерей Андрей Ткачев, каждый человек в этот день должен «настроиться на Великий пост».

«Пост предполагает труд и борьбу, некую духовную войну. То есть духовный труд без правильного настроя может все испортить, ведь пост предполагает духовную работу», — уточнил он.

Как пишет Nation News, по словам священнослужителя, 1 марта нужно попросить у всех прощения и отложить сматрфоны в сторону.

«Поскольку у нас население «гаджетозависимое», надо попросить прощения и отложить гаджеты. Привязанность к телефону — это такая рабская зависимость. Вообще, надо потрудиться над собой в той мере, в какой позволяет вера, иначе это превращается в диетологию», — подчеркнул он.

При этом психолог Анетта Орлова добавила, что попросить прощения по SMS — это лучше, чем не просить его вообще.

«Особенно если ты чувствуешь, что совершил какой-то поступок, который нарушает твой внутренний комфорт», — отметила эксперт.

Ранее руководитель православной радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров рассказал, как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье. По словам журналиста, делать это надо это не только перед родственниками, но и даже перед домашними животными. Как уточнил журналист, прощения нужно просить у всех людей, у которых на душе может остаться какой-то невыясненный конфликт, поскольку прощение — это божий дар.