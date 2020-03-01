Путин назвал приемлемой текущую цену на нефть для экономики РФ

Москва, 1 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для рынка нефти с 2008 года.

«Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков начиная с кризиса 2008 года», — сказал Путин на совещании в правительственном терминале аэропорта «Внуково».

Глава российского государства также отметил, что текущий уровень цен на нефть является приемлемым для россиян. По словам Путина, ОПЕК+ зарекомендовал себя как эффективный механизм.

В воскресенье российский президент Владимир Путин проводит совещание по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне вспышки коронавируса. В нем принимают участие первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, глава Министерства энергетики РФ Александр Новак и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Как заметил Путин, негативные последствия из-за коронавируса в экономике дают о себе знать, однако ситуация в России в целом находится под контролем.

В Китае в конце 2019 года была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что прибывающие в РФ пассажиры международных рейсов проходят проверку на наличие симптомов коронавируса. По ее словам, людей досматривают теплометрическим контролем.

Президент Сбербанка Герман Греф ранее оценил влияние коронавируса на экономику РФ. По его словам, инфекция может серьезно повлиять и на Россию, так как Китай является фабрикой конечных продуктов. Экономист Института современного развития Никита Масленников в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, как нивелировать ущерб российской экономике от коронавируса. С его точки зрения, России следует увеличить темпы развития экономики.