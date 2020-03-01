Бабкина призналась, почему не живет с молодым мужем

Москва, 1 марта. Российская эстрадная исполнительница Надежда Бабкина заявила, что живет одна, несмотря на многолетний счастливый брак. Пикантное признание певицы прозвучало в эфире шоу «Секрет на миллион».

Артистка рассказала, что брак с ее любовником Евгением Гором длится уже 17 лет, но пара не живет вместе. По словам Бабкиной, она сознательно хочет одиночества, передает «Ньюинформ».

«Говорят, что одной скукота. Неправда. Никогда. Я иногда умышленно хочу побыть одна», — рассказала певица.

Гражданский муж, который младше Бабкиной на 30 лет, появляется только тогда, когда артистке становится скучно. При этом певица дорожит этими отношениями.

«Мы никогда в жизни не сюсюкались на людях. У него своя деятельность, свой бизнес, он сам реализовывается. Никогда в жизни он не пользовался моим именем», — подчеркнула Бабкина.

Ранее в СМИ появилась информация о драке Бабкиной с другой певицей Надеждой Кадышевой. Концертный директор Бабкиной Сергей Горох назвал материалы неэтичными и высказал сомнение, что к их появлению причастна Кадышева, передавал НСН.

Кроме того, телеканал «360» сообщал, что Бабкина похудела на 22 килограмма всего за три месяца. Она рассказала, что до 4 часов дня ест все, что угодно, а после этого срока не употребляет пищу совсем, только воду или чай. Такой способ питания называется интервальным голоданием.