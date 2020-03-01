Молодая жена Петросяна Брухунова пристрастилась к сладкому на фоне слухов о беременности

Москва, 1 марта. Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пристрастилась к сладкому и отказалась от диет на фоне слухов о беременности.

Сейчас пара гастролируют по России. Молодая возлюбленная Петросяна любит рассказывать своим подписчикам о тех блюдах, которые ей удается попробовать во время путешествий по российским городам. Так, недавно Брухунова опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram фотографию, на котором запечатлен необычный десерт. Это блюдо Татьяна попробовала в одном из заведений Екатеринбурга.

«Любителям «Рафаэлло» рекомендую!» — написала под снимком Татьяна.

«Настроение, как у Карлсона: хочу сладкого и пошалить!» — отметила Татьяна под другим фото.

Интересно, что она ранее рассказывала о том, что решила ограничить себя в питании из-за прыщей. Брухунова отказалась от сладкого, мучного и молочных продуктов.

Пользователи Сети считают, что у российского юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой в ближайшее время может родиться ребенок. Один из фолловеров в Instagram написал, что Петросян и Брухунова — «такая счастливая пара на фото, что волей-неволей люди начинают думать, что вы в положении». Многие пользователи заинтересовались этой темой и начали гадать, действительно ли Татьяна беременна.

Напомним, бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко впервые после развода примет участие в его программе на телеканале «Россия-1». Шоу под названием «Петросян и женщины 2020» будет посвящена Международному женскому дню. Также в съемках примут участие Елена Воробей, Александр Морозов, Карен Аванесян, Михаил Вашуков, Игорь Христенко.