Один человек погиб в ДТП с автобусом в Кузбассе

Кемерово, 1 марта. Шесть человек пострадали, один погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Междуреченске. Вахтовый автобус, принадлежащий одному из местных предприятий, столкнулся с автомобилем УАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, авария произошла в субботу вечером. Установлено, что водитель автомобиля УАЗ «Хантер» двигался на большой скорости, не справился с управлением на повороте и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в котором находились 15 человек.

Троим пострадавшим оказали помощь на месте аварии, а водителя УАЗ и его пассажиров госпитализировали. Двое мужчин попали в отделение реанимации, где один из них скончался, состояние второго пострадавшего оценивается как тяжелое.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием «ГАЗели» и микроавтобуса погибли шесть человек. Смертельная авария случилась рано утром на федеральной трассе Р-22 на границе Знаменского и Сампурского районов под Тамбовом, передает НСН.