Байден победил на праймериз Демократической партии в Южной Каролине

Вашингтон, 1 марта. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.

Отмечается, что он получил 48,4% голосов избирателей после обработки 100% протоколов избирателей. По данным издания The New York Times, на втором месте — Берни Сандерс с 19,9% голосов.

В марте 2019 года стало известно, что Джозеф Байден готов принять участие в президентских выборах 2020 года от Демократической партии. Выступая 17 марта в штате Делавэр, Байден лично заявил, что имеет «самый прогрессивный послужной список среди всех, кто баллотируется в президенты США».

Джо Байден, в случае его победы на демократических «праймериз», станет самым пожилым кандидатом в президенты за всю американскую историю. Пока эту позицию удерживает Рональд Рейган, которому на выборах 6 ноября 1984 года «стукнуло» 73 года и девять месяцев — и он тогда переизбрался на свой второй президентский срок.

Кроме того, стало известно, что среди всех кандидатов от Демократической партии наилучший рейтинг, согласно данным опроса Монмутского университета, имеет как раз Джо Байден с 28% поддержки, а Берни Сандерс, чья популярность в настоящее время стремительно растет, вышел на второе место (25%).