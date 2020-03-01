В Киеве уверены, что увольнение Гончарука не остановит движение Украины «в пропасть»

Киев, 1 марта. Кадровые перестановки в высшем руководстве Украины позволят снизить общественное напряжение, однако это не остановит процессов, которые ведут страну к катастрофе. Так считает журналист Владимир Синельников.

Он, в частности, уверен в том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время уволит премьер-министра Алексея Гончарука, «не разбирающегося в экономике».

«Будет новое лицо, которое какое-то время будет пользоваться кредитом доверия у населения, что позволит снизить накал страстей, который уже начинает бушевать в обществе. Ничего другого это стране не даст», — считает Синельников.

По его словам, Украина продолжит «катиться в пропасть», поскольку «некому противостоять абсолютному засилью Запада».

Так, уже с начала апреля в стране стартует второй этап медицинской реформы, которая не предполагает страхования, а за все услуги украинцам придется платить. Также в политических кругах появилась идея поднять пенсионный возраст до 72 лет.

«Пенсии никак не покрывают жизненные потребности, средняя составляет 80 долларов, то есть, меньше счетов за коммуналку, — отметил журналист.

Таким образом, скоро Украины не будет, «пенсионеры вымрут, молодежь разбежится». Синельников высказал мнение, что при сохранении текущего курса уже через 20–30 лет территорией страны будут управлять транснациональные корпорации.

Ранее СМИ сообщили о конфликте между Зеленским и Гончаруком из-за смены глав энергокомпаний. Кадровыми перестановками был недоволен украинский олигарх Игорь Коломойский, на что Зеленский указал Гончаруку, передают «Известия».