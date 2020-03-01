Москва, 1 марта. Российская певица Надежда Бабкина назвала диеты бесполезными. По ее словам, для того, чтобы всегда быть в форме, нужно следить за собой и правильно питаться. Исполнительница сообщила, что играет в спектакле с актрисой Нонной Гришаевой.

«Она видит, что я себя во всем ограничиваю, и говорит мне: 8 и 16, больше не работает ничего», — подчеркнула Бабкина.

Надежда Бабкина раскрыла секрет похудения на 22 килограмма. В программе «Секрет на миллион» на НТВ она уточнила, что эта система заключается в простой схеме: на протяжении 8 часов ешь, что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь.

По словам Бабкиной, она живет по этому правилу 3 месяца и сбросила 22 килограмма. Исполнительница добавила, что в течение 16 часов, когда нельзя есть, можно пить чай без десертов.

Ранее врачи из Германии назвали важные условия здорового похудения. По их словам, наиболее важным моментом для борьбы с лишним весом является здоровый сон. Он необходим для эффективного восстановления организма и должен длиться не менее 7–8 часов.

Кроме того, физические упражнения будут способствовать активному снижению веса. Медики рекомендуют проводить силовые тренировки 2–3 раза в неделю. Ключевым аспектом при похудении остается правильное питание. Эксперты добавили, что меню необходимо разнообразить тяжелыми углеводами, которые содержатся в большом количестве в крупах, картофеле и цельнозерновых культурах. Диетологи советуют больше употреблять в пищу орехи, авокадо, льняные масла и жирную рыбу, богатые постным белком и здоровыми жирами, а также яйца, белые сыры и курицу.