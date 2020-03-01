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Надежда Бабкина раскрыла секрет похудения на 22 килограмма

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Надежда Бабкина раскрыла секрет похудения на 22 килограмма

Москва, 1 марта. Российская певица Надежда Бабкина назвала диеты бесполезными. По ее словам, для того, чтобы всегда быть в форме, нужно следить за собой и правильно питаться. Исполнительница сообщила, что играет в спектакле с актрисой Нонной Гришаевой.

«Она видит, что я себя во всем ограничиваю, и говорит мне: 8 и 16, больше не работает ничего», — подчеркнула Бабкина.

Надежда Бабкина раскрыла секрет похудения на 22 килограмма. В программе «Секрет на миллион» на НТВ она уточнила, что эта система заключается в простой схеме: на протяжении 8 часов ешь, что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь.

По словам Бабкиной, она живет по этому правилу 3 месяца и сбросила 22 килограмма. Исполнительница добавила, что в течение 16 часов, когда нельзя есть, можно пить чай без десертов.

Надежда Бабкина раскрыла секрет похудения на 22 килограмма

Ранее врачи из Германии назвали важные условия здорового похудения. По их словам, наиболее важным моментом для борьбы с лишним весом является здоровый сон. Он необходим для эффективного восстановления организма и должен длиться не менее 7–8 часов. 

Кроме того, физические упражнения будут способствовать активному снижению веса. Медики рекомендуют проводить силовые тренировки 2–3 раза в неделю. Ключевым аспектом при похудении остается правильное питание. Эксперты добавили, что меню необходимо разнообразить тяжелыми углеводами, которые содержатся в большом количестве в крупах, картофеле и цельнозерновых культурах. Диетологи советуют больше употреблять в пищу орехи, авокадо, льняные масла и жирную рыбу, богатые постным белком и здоровыми жирами, а также яйца, белые сыры и курицу.

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