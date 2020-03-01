Подписчики перестали узнавать заплаканную Вику Цыганову

Москва, 1 марта. Одну из самых ярких исполнительниц 90-х Вику Цыганову, которая сейчас очень много времени проводит в храмах, подписчики не узнали на фото.

Вокалистка опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram новый снимок. Селфи заплаканная 56-летняя звезда сделала в храме.

«Хорошую проповедь сегодня говорил наш священник: мы всегда хотим все и сразу — «вынь да положь...», не понимая, нужно оно нам сейчас или нет», — подписала снимок Цыганова.

Одна из подписчиц исполнительницы обратила внимание, что та совсем на себя не похожа, пишет Kp.Ru.

«Вика, вы не похожи прям», — написала она. «А почему я должна быть похожа? Я плакала, не выбирала правильных поз. Плакала очень сильно за добрых людей», — ответила Цыганова.

В сентябре Вика Цыганова опубликовала в своем Instagram новый снимок в открытом купальнике с отдыха. Фолловеры пришли в восторг от идеальной фигуры звезды. Она отдыхала с семьей на французском курорте Корсика. На одном из опубликованных снимков Цыганова запечатлена в бикини на белоснежной яхте. В подписи к снимку певица написала: «Всем любви и полета».

Виктория Цыганова уже 30 лет состоит в браке с поэтом, продюсером и дизайнером Вадимом Цыгановым. Детей у них нет. Исполнительница в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» у Бориса Корчевникова призналась, что в восьмидесятых годах она попала в Болгарии в страшную автокатастрофу, в стране она находилась на гастролях. Звезда выжила, однако медики сообщили, что из-за полученных травм она не сможет иметь детей.