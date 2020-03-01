Пугачева заставила поклонников нервничать из-за новой фотографии с дочерью Лизой

Москва, 1 марта. Российская певица Алла Пугачева заставила поклонников нервничать из-за новой фотографии с шестилетней дочерью Лизой. Снимок она опубликовала в социальной сети Instagram.

Фотография сделана в домашней обстановке. 70-летняя исполнительница обнимает дочь. При этом примадонна выглядит очень худой. Как заметили пользователи, лицо Пугачевой осунулось, а под выпученными глазами виднеются мешки.

Фанаты восхитились трогательностью семейного изображения, а также обеспокоились состоянием артистки.

«Господи, Алла Борисовна, как же Лизонька любит вас. Вы ей очень нужны. Здоровья вам», — написала одна из подписчиц.

Другие уточнили, что Пугачева с дочкой выглядит как будто бабушка с правнучкой.

Ранее Пугачева рассказала, что баня и массаж, по ее мнению, лучший способ расслабиться. Артистка уточнила, что не забывает находить время и для себя.

По словам исполнительницы, в баню она ходит не просто так, а с самодельным скрабом. Это мед с солью. На ее взгляд, работает лучше всего. Примадонна добавила, что дополняет процедуры массажем, причем не обычным, а таким, чтобы прочувствовать «каждой клеточкой тела».

Напомним, своей любовью к банным процедурам славится и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова. Ранее она опубликовала снимок, на котором позирует в турецкой бане без одежды.