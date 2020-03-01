Анкалаев отправил в нокаут Куцелабу на первой минуте боя в рамках UFC Fight Night

Норфолк, 1 марта. Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев на первой минуте боя отправил в нокаут молдавского бойца Куцелабу на турнире UFC Fight Night 169. Бой проходил в США, оба спортсмена выступают в полутяжелом весе до 93 кг.

Анкалаев нанес серию точных ударов по оппоненту, после чего судьи были вынуждены остановить бой уже на первой минуте поединка. Куцелаба был отправлен в безоговорочный нокаут. Таким образом, Анкалаев завоевал уже четвертую победу к ряду в UFC.

На счету 27-летнего российского бойца 13 побед и одно поражение в ММА. Его оппонент 26-летний Куцелаба имеет 15 побед и пять поражений, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что российский боец Петр Ян одержал победу на турнире UFC Fight Night 145, единогласным решением судей оказавшись сильнее Джона Додсона. Россиянин выиграл четвертый бой подряд за восемь месяцев, передает телеканал «360».