В Южной Корее выявили 376 новых случаев заражения коронавирусом

Сеул, 1 марта. Южная Корея зарегистрировала 376 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Отмечается, что таким образом общее число зараженных в стране выросло до 3526 человек.

Как рассказали в Центре по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Кореи, людям советуют не покидать свои дома в ближайшие дни.

Ранее Сеул поднял уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Как уточнили специалисты, 333 новых случая заражения в воскресенье зафиксированы в городе Тэгу, еще 26 в провинции Кенсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. На данный момент в Южной Корее от опасного вируса скончались 17, выздоровели 30 человек. Анализы еще 32422 человек в работе.

Напомним, 1 марта власти Таиланда заявили о первой смерти от коронавируса. Жертвой заболевания стал 35-летний местный житель.

По данным местного министерства здравоохранения, у мужчины до появления вируса было диагностировано заражение крови. Пока что неизвестно наверняка, стала ли инфекция причиной гибели или же другие заболевания. Вместе с тем отмечается, что на момент смерти мужчина был излечен от вируса. Таким образом, с 16 февраля симптомов COVID-19 у него не проявлялось, тем не менее состояние больного серьезно ухудшилось за время болезни.

Напомним, ранее в Армении был подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса. Заболевшим оказался 29-летний местный житель, который недавно прибыл из Ирана со своей женой. Мужчина сам обратился к врачу. Отмечается, на данный момент зараженный чувствует себя нормально, у него нет температуры. Тест на коронавирус у его супруги дал отрицательные результаты, сообщает «Газета.ru».