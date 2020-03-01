Киевские политологи: кроме премьера, 4 марта «полетят головы» топ-силовиков

Ведущие киевские аналитики обсуждают ситуацию со скорой отставкой премьер-министра Алексея Гончарука, а также некоторых членов его правительства. Уже известно, что изменения в кабмине Украины должны быть утверждены в среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной рады. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

«Спусковым крючком» для разговоров о грядущих изменениях в украинском правительстве послужили два события. Сначала в пятницу, 28 февраля, Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому. А затем сам глава государства направил руководству Рады документ с требованием созыва внеочередного заседания парламента.

Для премьера подавать прошение об увольнении не впервой — в январе он уже делал это после скандала с «прослушкой» заседания правительства. Тогда Зеленский отклонил его просьбу, однако сейчас сам Гончарук настойчиво просит ее удовлетворить. По слухам, он крайне раздражен ситуацией, когда все украинские СМИ публично обсуждают кандидатуры для его возможной замены, а президент «не только не защищает свой кабмин, но и подтверждает рассмотрение альтернативных кандидатов в премьеры».

Еще одна возможная причина ухода руководителя правительства: источники на Банковой сообщают, что его позиции во власти резко ослабли после прихода Андрея Ермака на пост главы офиса президента. В качестве замены Гончаруку называют украинского бизнесмена, бывшего вице-премьера Сергея Тигипко, действующего вице-премьера Дениса Шмыгаля и еще ряд кандидатур.

Также, по слухам, на внеочередном заседании Рады 4 марта могут быть заменены несколько скандальных министров, чья работа за последние полгода стала раздражителем для украинцев. По словам главы фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамии, «из-за угрозы экономического кризиса и эпидемии коронавируса кабмин должен усилиться, стать более оперативным и превратиться фактически в штаб, а для этого надо привлечь в систему кого-то нового и изъять из нее кого-то старого».

По мнению киевского политического эксперта Руслана Бизяева, «Алексей Гончарук в любом случае будет отправлен в отставку».

«На Западе, в России и даже на Ближнем Востоке началась масштабная смена политических элит, — говорит аналитик. — И в эпоху этой «политической турбулентности» во всем мире Украина наконец-то получает шанс выйти из-под внешнего управления. Если при предыдущих каденциях власти президенты, кабмин и Рада лоббировали интересы неформальных бизнес-групп, то теперь в нашей стране может запуститься процесс выхода из-под внешнего управления. Я уверен, что скоро начнется поступательное движение к тому, чтобы все ключевые решения принимались внутри государства. А все остальное — переформатирование правительства, досрочные выборы, кадровые назначения — инструменты для этого».

Впрочем, выход Украины из-под внешнего управления случится не в этом политическом цикле, а в следующем, отметил Бизяев.

«А вот отставка премьера однозначно случится в ближайшую среду. Как я понимаю, решения в этом направлении уже приняты».

«Отставка Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента запустила процесс тектонических кадровых сдвигов во власти, — подчеркнул глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. — Зеленский понимает, что находится в ситуации, когда кадровый вопрос превратился в вопрос его политического выживания, тем более что на носу местные выборы. Сегодня в украинском обществе появился запрос на профессионалов, и лидер страны уже не может игнорировать этот момент. Яркий пример — глава генпрокуратуры Руслан Рябошапка, затеявший реформу своего ведомства, похоже, только с одной целью — полностью уничтожить ГП как институт».

По мнению эксперта, ключевые перемены в составе кабмина наверняка коснутся в первую очередь его экономического блока.

«2020-й — год пиковых выплат Украины по долгам своим «западным партнерам». И если мы вскоре не перезаймем несколько миллиардов долларов у МВФ, то риск дефолта резко вырастет. В этой ситуации накопившийся у украинцев негатив может привести к самым печальным последствиям. В прошлом году Зеленский был сам по себе мощнейшим «электоральным паровозом», который позволил ввести в Раду никому не известных «ноунеймов». Но при стремительно ухудшающейся экономической ситуации, когда на пороге мировой экономический кризис, надо опираться на крепких профессионалов. Возможно, президент это наконец понял».

Золотарев предположил, какие кандидатуры были бы способны усилить нынешнее правительство, сделать его более эффективным.

«Несмотря на массовую миграцию, в нашей стране еще достаточно профессионалов, — говорит он. — Лично я хотел бы видеть на месте главы Минэкономики Тимофея Милованова академика Валерия Гееца, а вместо главы Минздрава Зоряны Скалецкой известного медика и управленца Бориса Тодурова. А вот на месте генпрокурора Рябошапки я бы мечтал увидеть юриста Андрея Портнова, тогда бы все мы увидели реальную борьбу с коррупционерами. Настоящие профессионалы в своем деле есть и среди молодых людей, но они не имеют такого паблисити и их мало кто знает».

Эксперт напомнил, что в повестке внеочередного заседания Рады будет заслушан отчет силовиков о долгожданных посадках. А поскольку таких посадок нет, то из-за этого в отставку могут быть отправлены глава НАБУ Артем Сытник и генпрокурор Рябошапка.

«Действительно, многие уверены, что на внеочередном заседании Рады вопросы будут касаться высокопоставленных силовиков. Допустим, Сытника, который вроде бы призван по долгу службы бороться с коррупцией, неоднократно самого причисляли к коррупционерам. Генпрокурор Рябошапка же, как и прочие представители «грантоедской» среды, показал крайне негативные результаты. По сути, за те месяцы, пока он руководил генеральной прокуратурой, он ее институционально уничтожил, обнулил. В сумме все они — правительство и силовики — принесли «черные шары» Зеленскому, стали ключевым фактором снижения его рейтинга. Возможно, он понял, что тот, кто умеет себя эффективно презентовать, далеко не всегда умеет эффективно работать».

Политический аналитик Валентин Гайдай сообщил, что наметившиеся перестановки в кабмине формально нацелены на то, чтобы сделать его более надежным и остановить неуклонное падение рейтингов власти. Но, вне зависимости от предстоящих кадровых решений, популярность власти все равно продолжит падать, считает он.