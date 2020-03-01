Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов

Москва, 1 марта. Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.

В список продуктов входит соя, которая содержит гормон фитоэстроген. Он снижает способность щитовидки вырабатывать собственные гормоны. Также не стоит злоупотреблять репой, брюссельской капустой, брокколи и другими крестоцветными овощами. По советам диетологов, в день можно спокойно есть не более 150 граммов овощей, в противном случае в организме будет большое количество глютена. Этот белок может негативным образом повлиять на усвоение гормонов щитовидной железы.

Также медики советуют с осторожностью относиться к макаронам. По их словам, лучше употреблять те макаронные изделия, которые содержат в своем составе максимальное количество клетчатки. Рафинированный сахар лучше заменить фруктами и ягодами, так как он вызывает воспалительные реакции и процессы.

Кроме того, любителям кофе стоит ограничить употребление этого напитка. Медики подчеркивают, что кофе всасывает гормоны, вырабатываемые щитовидной железой.

«Вечерняя Москва» назвала пять продуктов, которые, наоборот, помогают нормальному функционированию щитовидной железы. В список входят красная рыба, хурма и яблоки, мед.

Медики ранее назвали основные симптомы, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах с щитовидной железой. В частности, стоит обратить внимание на беспричинное похудание или набор веса. Как пояснили эксперты, при проблемах с щитовидкой в организме начинает вырабатываться либо слишком низкое, либо очень высокое количество гормонов. К этому может привести недостаток йода в организме или ослабленный иммунитет. Об этом пишут «Известия».

Как отмечает «Царьград», люди, которые часто переутомляются на работе, ставят под удар не только глаза и сердце, но и щитовидку.