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Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов

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Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов

Москва, 1 марта. Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.

В список продуктов входит соя, которая содержит гормон фитоэстроген. Он снижает способность щитовидки вырабатывать собственные гормоны. Также не стоит злоупотреблять репой, брюссельской капустой, брокколи и другими крестоцветными овощами. По советам диетологов, в день можно спокойно есть не более 150 граммов овощей, в противном случае в организме будет большое количество глютена. Этот белок может негативным образом повлиять на усвоение гормонов щитовидной железы.

Также медики советуют с осторожностью относиться к макаронам. По их словам, лучше употреблять те макаронные изделия, которые содержат в своем составе максимальное количество клетчатки. Рафинированный сахар лучше заменить фруктами и ягодами, так как он вызывает воспалительные реакции и процессы.

Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов

Кроме того, любителям кофе стоит ограничить употребление этого напитка. Медики подчеркивают, что кофе всасывает гормоны, вырабатываемые щитовидной железой.

«Вечерняя Москва» назвала пять продуктов, которые, наоборот, помогают нормальному функционированию щитовидной железы. В список входят красная рыба, хурма и яблоки, мед.

Медики ранее назвали основные симптомы, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах с щитовидной железой. В частности, стоит обратить внимание на беспричинное похудание или набор веса. Как пояснили эксперты, при проблемах с щитовидкой в организме начинает вырабатываться либо слишком низкое, либо очень высокое количество гормонов. К этому может привести недостаток йода в организме или ослабленный иммунитет. Об этом пишут «Известия».

Как отмечает «Царьград», люди, которые часто переутомляются на работе, ставят под удар не только глаза и сердце, но и щитовидку.

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