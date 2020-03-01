Названы популярные у россиян направления для путешествий в марте

Москва, 1 марта. Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали купленные и забронированные авиа- и железнодорожные билеты на март 2020 года.

Согласно результатам, на самолете чаще всего россияне летают в Москву, Петербург или Сочи. Как пишет RT, несмотря на то, что популярность российской столицы за год снизилась на 20%, она все равно удерживает первое место.

Кроме того, в десятку популярных направлений в марте вошли Краснодар, Прага, Ереван, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, а также Уфа и Симферополь.

Поездом россияне в марте чаще всего посетят Москву, Петербург и Нижний Новгород.

Ранее аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в каких российских городах находится больше всего отелей для романтического отдыха. В таких отелях можно заказывать шампанское и ужин в номер, там есть спа-услуги для пар и особые люксы для новобрачных, объясняют специалисты. Отмечается, что больше всего романтических отелей специалисты насчитали в Санкт-Петербурге.

В тройке лидеров среди городов для влюбленных пар оказались Москва и Суздаль (Владимирская область). Широкий выбор отелей для романтического отдыха есть и в курортных городах — Сочи и Геленджик. В десятку рейтинга также вошли Калининград, Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Ранее аналитики сервиса Skyscanner опубликовали список туристических трендов 2020 года на основе заинтересованности пользователей к направлениям, которые были востребованы в 2019 году. По прогнозам экспертов, в 2020 году среди жителей России самым актуальным местом для отдыха станет вьетнамский город Нячанг.