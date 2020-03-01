Актриса Акиньшина предстала на ковровой дорожке с дочкой и сыном

Москва, 1 марта. Российская актриса Оксана Акиньшина появилась на ковровой дорожке с семилетним сыном Константином и трехлетней дочерью Эмми. Снимки артистка опубликовала в Instagram.

Акиньшина появилась на премьерном показе диснеевского мультфильма «Вперед». Оксана позировала в джинсах и джемпере кремового цвета. Она оставила волосы распущенными и сделала естественный макияж.

Как пишут средства массовой информации, около года назад актриса пережила кризис с отношениях с мужем — кинопродюсером Арчилом Геловани. Акиньшина хотела с ним развестись, но потом передумала. С детьми женщине помогают няни. Старший наследник артистки Филипп учится в Европе, а Константин и Эмми находятся с матерью.

«Хорошенькая такая!» — написали пользователи. «Ну зайки, ну вообще», — уточнили поклонники.

Ранее Акиньшина опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеозапись, снятую во время эротического спектакля в Мадриде. Кадры видеоролика возмутили подписчиков.

В опубликованной видеозаписи женщина задействована в сцене, имитирующей оральный секс с несколькими мужчинами. На других кадрах женщина исполняет танцевальные движения в компании обнаженных мужчин.

Напомним, Оксана Акиньшина известна по ролям в фильмах «Сестры», «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой». В 2002–2007 годы актриса встречалась и жила вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.