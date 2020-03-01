Около 47 тысяч сирийских беженцев пересекли границы Турции с ЕС

Анкара, 1 марта. Около 47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом. Об этом сообщил глава Турции Сулейман Сойлу. Соответствующее сообщение было опубликовано в его микроблоге в соцсети Twitter.

«По состоянию на 23.50 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 47 113», — говорится в сообщении.

В субботу Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. По словам турецкого президента, к тому моменту не менее 18 тысяч человек уже пересекли границу. Выступая в Стамбуле, Эрдоган отметил, что республика не обязана принимать такое число беженцев.

В Идлибе несколько дней назад произошло резкое обострение ситуации. Боевики, установившие контроль над сирийской провинцией, развернули широкомасштабное наступление против армии САР, которая, в свою очередь, открыла ответный огонь. Десятки турецких военнослужащих погибли.

Анкара позже объявила, что прекратит препятствовать проходу беженцев из Сирии в Европу. На заседании Совета Безопасности ООН по Идлибу заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что ООН призывает Россию и Турцию придерживаться достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон призвал президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обеспечить прекращение огня в Идлибе. Он указал на необходимость защиты гражданского населения, «соблюдения норм международного гуманитарного права» и обеспечения доступа местных жителей к гуманитарной помощи.