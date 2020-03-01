В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать для поддержания иммунитета

Москва, 1 марта. Специалисты Роспотребнадзора в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечается 1 марта, посоветовали закаляться и не пить. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточнили эксперты, среди признаков снижения иммунитета частые простуды, герпес на губах, бессонница или сонливость, боль в суставах и мышцах, частые головные боли, высыпания на коже.

По словам специалистов, для поддержания иммунитета нужно придерживаться здорового образа жизни: есть полезные продукты, не пить алкоголь и не курить, а также спать не менее восьми часов в день, закаляться и заниматься спортом.

«Силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведет человек», — напомнили в ведомстве.

Они добавили, что нужно укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную вакцинацию.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что поддержание иммунитета в работоспособном состоянии является лучшей защитой от различных инфекций, в том числе и коронавирусов.

По ее словам, употребление определенных продуктов позволит улучшить иммунитет и быть готовым к отражению атак болезнетворных агентов. Большое количество цинка содержат говядина, баранина, телячья печень, а также моллюски, яйца и бобовые.

Не стоит забывать и про витамин C, который положительно сказывается на состоянии иммунной системы и смягчает симптомы некоторых заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. По этой причине врач рекомендует больше употреблять в пищу чернику, клюкву, облепиху, помидоры или томатный сок, клубнику и, конечно, цитрусовые.