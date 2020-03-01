Власти Таиланда заявили о первой смерти от коронавируса

Бангкок, 1 марта. Правительство Таиланда подтвердило первый в стране летальный исход, который мог быть вызван новым типом коронавируса COVID-2019. Жертвой заболевания стал 35-летний местный житель.

По данным местного министерства здравоохранения, у мужчины до появления вируса было диагностировано заражение крови. Пока что неизвестно наверняка, стала ли инфекция причиной гибели или же другие заболевания. Вместе с тем отмечается, что на момент смерти мужчина был излечен от вируса.

Таким образом, с 16 февраля симптомов COVID-19 у него не проявлялось, тем не менее состояние больного серьезно ухудшилось за время болезни, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее в Армении был подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса. Заболевшим оказался 29-летний местный житель, который недавно прибыл из Ирана со своей женой. Мужчина сам обратился к врачу. Отмечается, на данный момент зараженный чувствует себя нормально, у него нет температуры. Тест на коронавирус у его супруги дал отрицательные результаты, сообщает «Газета.ru».