Блогер Блиновская прокомментировала «рабские вакансии»

Москва, 1 марта. Популярный российский блогер Елена Блиновская опубликовала в социальной сети вакансию и вызвала критику подписчиков. Пост появился в Instagram.

38-летняя Блиновская, которая беременна четвертым ребенком, заявила, что ищет няню, чтобы справиться с плотным графиком и домашними хлопотами.

Кроме того, Блиновская уточнила, что ищет фотографа и менеджера. По словам женщины, она будет платить мало, а трудиться придется, не покладая рук.

«Вы будете «принадлежать» моей семье несколько лет с совершенно непонятным графиком. Это не работа мечты, это прям РАБота! И вы должны ее обожать», — подчеркнула она.

Кроме того, блогер заявила, что не будет устанавливать дружеские отношения с подчиненным, отношения будут иметь четкие границы. При этом будущая няня должна подписать контракт на пять лет, не имея выходных. По мнению Блиновской, менеджер обязан делать абсолютно все, «даже если моет ботинки».

При этом подписчики Елены раскритиковали ее за «рабские вакансии».

«Но почему такой текст? Если написать обычно, сразу рванет гигантское цунами из легкомысленных людей, которым охота просто потусить возле Елены и ее окружения», — написали фанаты, желающие защитить звезду.

Блогер ответила хейтерам, что они «найдут дерьмо и в цветнике».

«Ты под постом еще не проблевалась? Может доходы тебе свои озвучить, чтобы ты вконец желчью захлебнулась», — написала в одном из комментариев Блиновская.

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