В Сети объяснили, как Нео и Тринити «оживят» в «Матрице 4»

Москва, 1 марта. Поклонники фильмов «Матрица» представили в Сети несколько теорий, в которых объяснили, как главные герои картины Нео, которого играет голливудский актер Киану Ривз, и Тринити, в исполнении Кэрри-Энн Мосс, могут оказаться живыми в четвертой части франшизы.

Фанаты фильма напомнили, что по сюжету главные герои умирают в фильме «Матрица: Революция». Как пишет издание Independent, самым простым способом снять «живых Нео и Тринити», является вспомнить какую-то незначительную сюжетную линию в одном из предыдущих фильмов, которая станет ключевой.

При этом поклонники считают, такой способ слишком простым. По мнению пользователей, действие должно произойти за пределами Матрицы, прежде чем люди проиграли войну машинам. Другие предпочитают, чтобы в фильме основные события разворачивались внутри системы, но фокусировались на эпизодах из жизни повзрослевших главных персонажей.

Напомним, первый фильм трилогии «Матрица» вышел на экраны в 1999 году. Главные роли в картине исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Хьюго Уивинг и другие актеры. Второй и третий фильмы «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» публика увидела в 2003 году.

11 мая 2019 года стало известно, что кинорежиссеры Лана и Лилли Вачовски намерены снять продолжение культовой трилогии «Матрица» спустя 20 лет

Как уточнил пользователь Reddit, главными героями четвертой части «Матрицы» могут оказаться Нео и Тринити, которые существовали в другой момент на временной шкале.