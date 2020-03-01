Американский авианосец вошел в Средиземное море

Москва, 1 марта. Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море. Об этом сообщили британские новостные порталы.

Отмечается, что авианосец сопровождают ракетные крейсеры USS San Jacinto (CG-56), USS Vella Gulf (CG 72), а также эсминцы Truxtun (DDG-103), USS James Williams (DDG-95) и USS Stout (DDG 55).

Военные корабли проследовали в Восточное Средиземноморье. Кроме того, по штатному составу, USS Eisenhower должна сопровождать ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,5 тысячи километров.

Как пишет «Интерфакс», американские военные уточнили, что группировка направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75).

Ранее в материале, опубликованном в журнале Popular Mechanics, говорилось, что авианосец Theodore Roosevelt типа Nimitz, скорее всего, лучше других подобных кораблей Военно-морских сил США защищен от угроз врага. Журналисты обратили внимание на видеоролик авианосной ударной группы в Тихом океане во главе с Theodore Roosevelt, опубликованный на видеохостинге YouTube. Авторы материала указывают на то, что Theodore Roosevelt сопровождают пять ракетных эсминцев типа Arleigh Burke, один ракетный крейсер типа Ticonderoga и одна субмарина.

Theodore Roosevelt — четвертый американский корабль типа Nimitz. Его возведение началось в 1980 году, спустя пять лет его спустили на воду, а годом позднее ввели в эксплуатацию.