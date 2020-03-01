Савичева опубликовала фото без макияжа

Москва, 1 марта. Певица Юлия Савичева поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Снимок исполнительница опубликовала в социальной сети Instagram.

В комментарии к фото Савичева отметила, что рада возвращению моды на естественную красоту.

«Наконец-то мы пришли к тому, что естественная красота — это модно! Я очень рада, что многие начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и перестали заниматься стихийным наращиванием всего что можно (и нельзя) и все больше углубляются в здоровый образ жизни», — написала певица.

Савичева подчеркнула, что никогда не обращалась к хирургам. Певица призвала пользователей любить и принимать себя таким, какие есть, так как «все мы настолько уникальны».

Ранее Савичева откровенно рассказала о расставаниях с супругом, музыкантом Александром Аршиновым. По словам певицы, первое расставание произошло после проекта «Фабрика звезд», когда Савичева уехала в тур с другими «фабрикантами». С возлюбленным она не виделась, а он сам не звонил и не писал певице.

Второй разрыв произошел в 2012 году, когда Савичева и Аршинов были увлечены работой, а не друг другом. Исполнительница призналась, что была «выжата эмоционально», собрала вещи и ушла жить в съемную квартиру. На протяжении шести месяцев Савичева жила одна, а затем в ее жизнь вновь ворвался Аршинов.