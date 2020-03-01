Тарзан в эфире «Вечернего Урганта» намекнул на развод с Королевой

Москва, 1 марта. Российский танцор Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, намекнул на развод с певицей Наташей Королевой. Слова о том, что «жены уходят» он произнес в эфире телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Во время съемок Тарзан признался, что еще не начал готовить своей возлюбленной сюрприз на 8 марта. В ответ на это Иван Ургант предложил сделать в вазу на гончарном круге. Во время изготовления «подарка» у ведущего изделие перекосилось, и он сказал, что «ваза ушла».

«Так бывает. Обычно, правда, жены уходят от мужей», – заявил Тарзан.

Поклонники танцора увидели в его словах намек на расставание с Наташей Королевой, с которой он живет в браке уже почти 20 лет.

Напомним, до свадьбы с Тарзаном Наташа Королева была замужем за композитором Игорем Николаевым. В прошлом году он поздравил свою бывшую жену с днем рождения публикацией в Instagram. Артист опубликовал отрывок из песни «Прощайте, детские мечты», которую он посвятил ей. Николаев пожелал экс-супруге фееричного концерта, который певица решила провести в свой день рождения.

Некоторые подписчики Николаева выразили надежду на то, что композитор еще может воссоединиться с бывшей супругой. Николаев и Королева поженились в 1992 году, их брак просуществовал до 2001-го пишет «Газета.ru».

В январе Королева обрушила на себя волну критики после публикации нового фото в Instagram. Исполнительница выложила портретный снимок, сделанный в студии профессиональным фотографом. Однако поклонники работу специалиста не оценили и, скорее, расстроились увиденным.