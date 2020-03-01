Эксперт Сивков назвал идею Маска о замене F-35 беспилотниками несостоятельной

Москва, 1 марта. Военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков раскритиковал слова Илона Маска о том, что беспилотники могут заменить истребитель F-35.

Ранее в своем Twitter основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не сможет противостоять дистанционно управляемому беспилотному летательному аппарату. При этом он отметил, что маневры боевой машины должны быть дополнены автономией.

В ответ на это капитан Сивков заявил, что Маск, предлагая такую идею, демонстрирует некомпетентность в военных вопросах, так как беспилотник не может заменить пилотируемый самолет.

«Это предложение дилетанта… А дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей», – объяснил военный эксперт в интервью НСН.

Напомним, в октябре прошлого года американское оборонное ведомство и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на $34 млрд. Стороны договорились о дополнительных поставках 478 самолетов для нужд ВВС США. В компании тогда отметили, что один истребитель будет стоить не более $80 млн, пишет «Газета.ru».