Десятки человек задержаны в московской кальянной на Кутузовском проспекте. События дня. ФАН-ТВ

СМИ: минимум 70 человек задержаны в Москве Крупную облаву устроили оперативники в Москве. Они задержали не менее 70 человек в одной из городских кальянных. В распоряжении ФАН появилось видео с Кутузовского проспекта, где и проходил рейд. Изначально о 70 задержанных сообщил ТАСС. Хотя позже ряд СМИ заявили, что в руки оперативников попались около сотни человек, причем большинство — несовершеннолетние. Также под раздачу попали и сотрудники заведения. По некоторым данным, здесь действовал крупный наркопритон, и сейчас задержанных проверяют на наличие запрещенных веществ. Правда, официальных комментариев МВД на эту тему пока не поступало, и нам остается лишь ждать подробностей.

50 000 беженцев отправились из Турции в Европу В Европу хлынул новый стремительный поток беженцев. Около 50 000 человек уже перешли через северо-запад Турции, такие данные приводит министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Массовые колонны мигрантов собрались в провинции Эдирне — этот регион расположен прямо на стыке турецких границ с Болгарией и Грецией. О том, что Европу ждет еще одна волна выходцев с Ближнего Востока, накануне объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, страна решила пропустить в ЕС мигрантов из Сирии. Эрдоган объяснил, что Анкара не дождалась никакой помощи от европейского альянса, а принимать новых беженцев она попросту не может. Теперь эта проблема, очевидно, ляжет на плечи других стран.

Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей А Россия сегодня, напротив, лишь ужесточает контроль на своих рубежах. С 1 марта наша страна ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за угрозы коронавируса. Исключение коснется лишь двух компаний: «Аэрофлот» и Korean Air, они продолжат регулярные рейсы между странами. Как уже сообщал российский Минтранс, другие перевозчики («Аврора», S7 и «Якутия») тоже продолжат полеты, но уже в сокращенном режиме: этим компаниям разрешены чартерные рейсы, при этом в Южную Корею они смогут возить лишь самих корейцев. А в Россию, соответственно, россиян и граждан стран ЕАЭС. К слову, с 1 февраля похожие ограничения уже действуют и по отношению к Китаю, эпицентру вирусной эпидемии.