Более половины заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

Пекин, 1 марта. Более половины заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в КНР уже выписаны из больниц в связи с выздоровлением. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Количество подтвержденных случаев заражения в материковом Китае на настоящий момент составляет 79 824 человек, излечились и уже выписаны из больниц – 41 625 человек. Доля выздоровевших превысила 52% от общего числа заболевших. Еще 32 949 человек остаются на лечении.

В ставшей очагом эпидемии провинции Хубэй выявлено 66 907 случаев заражения коронавирусом, 2761 человек скончался. Показатель смертности составил 4,12%. На остальной территории материкового Китая зарегистрировано 12 917 случаев заражения, в том числе 109 с летальным исходом. Смертность составила 0,84%.

Эпидемиологическая ситуация в КНР улучшается. За минувшие сутки в стране выявлены 573 новых случая заражения, в том числе три случая за пределами провинции Хубэй. Погибли 35 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце декабря прошлого года. Количество заболевших COVID-19 в мире к настоящему моменту превысило 85 тысяч человек.